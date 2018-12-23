С 1 февраля меняются расценки на услуги банка Luminor как для физических, так и для юридических лиц.
Минимальная стоимость услуг с февраля для физических лиц увеличится на 10 евроцентов до 1 евро.
Выдача чековой книжки для бизнес-клиентов будет стоить 10 евро. До сих пор эта услуга была бесплатной.
Переводы в евро как внутри банка, так между банками Европейской экономической зоны в банковских отделениях подорожают с 3 до 5 евро.
С 1 января меняются цены на услуги банка Danske Bank для частных клиентов и юридических лиц. Платежи в отделении банка подорожают с 2,5 до 3,5 евро.
Бизнес-клиенты будут платить за открытие счета 100 евро (до сих пор эта услуга была бесплатной). Расходы на обслуживание счета в банке для юридических лиц подорожают на 60 центов до 4 евро.
Меняется и месячная плата за счет в банке Citadele. С 1 января банк отменяет эту плату (сейчас она составляет 70 евроцентов в месяц).
Правда, если клиент в течение 6 месяцев не осуществляет ни одной операции и у него нет других соглашений с банком, то ему придется платить за услуги 70 евроцентов в месяц.
Повторное открытие счета с тем же номером, который был у закрытого счета, будет стоить 30 евро.
Swedbank и SEB в ближайшее время менять расценки не планируют.
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