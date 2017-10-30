"Поэтому подобные претензии клиентов мы рассматриваем в срочном порядке, в соответствии со всеми внутренними процедурами Luminor и регламентом Центробанка Литвы", – сказал пресс-секретарь Luminor Юлюс Юкнявичюс.

Клиентка банка Luminor Даля (настоящее имя редакции известно) обратилась в редакцию DELFI и рассказала, что 21 октября 2017 года кто-то взломал ее счет и истратил все деньги, которые там были - около 1000 евро. Даля заметила это лишь на следующий день, когда попыталась оплатить счет, но ей не удалось это сделать.

"Когда я подключилась к э-банкингу, обнаружила, что все деньги зарезервированы, а покупок много, но я их не делала", – рассказала женщина.

Даля сразу же связалась с банком, но специалист, который с ней говорил, не проявил сочувствия.

"На вопрос, должна ли я обращаться в полицию, он сказал, нет и предложил написать письмо, с пояснениями, что эти покупки сделаны не мной. Я так поступила и попросила, чтобы на следующее утро банк связался со мной.

Но мне так никто и не позвонил, я звонила несколько раз, но мне ответили, что ведется расследование, но никто не объяснил, сколько оно продлится, и когда мне вернут деньги.

Счет пустой, а все прохлаждаются. Еще и осмелились спросить, не могли ли это сделать мои родственники!", – возмущалась Даля.

Женщина сказала, что в данной ситуации ее интересы никто не защищает, у нее нет банковской карты, счет заблокирован.

"Что в такой ситуации делал бы пенсионер? Умер с голода?", – вопрошала женщина.

30 октября, когда DELFI связался с Далей, деньги ей все еще не вернули.

Юкнявичюс сказал, что бывает так, что подобные операции ничем не отличаются от обычных операций клиента.

"Поэтому очень важно, чтобы клиент назвал все операции, с которыми он не согласен. К примеру, если карта у клиента, а он отрицает, что именно он осуществил конкретную операцию, мы проверяем записи видеокамер у банкомата: выясняем, кто снял деньги.

Если клиент не согласен с покупками в интернете, мы обращаемся к продавцу и просим документы, подтверждающие или опровергающие факт покупки", – сказал он.

Юкнявичюс призвал клиентов беречь банковские карты и коды к ним.

"Никогда и никому не разглашайте ваш персональный код или PIN-коды платежных карт, даже если этот человек кажется надежным. В интернет-пространстве предоставляйте персональные данные только на надежных и безопасных сайтах.

Если клиент дает своей телефон детям, важно обратить внимание на то, какими программами и играми дети пользуются. Если клиент обнаружил незаконные операции, он обязан немедленно обратиться в банк", – сказал Юкнявичюс.

Он заметил, что после получения подобного сообщения, банк блокирует платежную карту.

"После этого ведется расследование, когда выясняют, что подозрительные операции выполнены не клиентом, мы возвращаем клиенту деньги. Однако если эти операции были выполнены самим клиентом или из-за того, что он не обезопасил свою карту от таких действий, деньги ему не возвращают.

Если операции уже осуществлены, банк не может их отозвать", – сказла представитель банка.