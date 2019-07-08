В июне показатели деятельности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) достигли рекордных высот – было регазифицировано и передано в систему передачи газа около 2,4 тераватт часов газа – почти на 200% больше, чем в июне прошлого года (0,8 ТВт·ч).
© DELFI / Rinatas Chairulinas

В июне терминал СПГ регазифицирвал в 1,5 раза больше газа, чем его объем, потребленный в Литве, кроме того, импортированное количество СПГ приблизительно соответствовало его потреблению в трех Балтийских странах, сообщил оператор терминала – компания Klaipedos nafta.

"Спрос на мощности терминала продолжает увеличивать благоприятная ситуация на международных рынках. Уже несколько месяцев цена на регазифицированный СПГ конкурирует с газом, импортируемым по трубопроводам, поэтому импортеры, которые могут закупать у множества источников, пользуются возможностью сделать это дешевле. В июне был достигнут пик использования терминала, и это обусловило значительно выросшие показатели регазификации", – отметил в пресс-релизе Klaipedos nafta глава службы СПГ компании Арунас Молис.

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96% газа, импортированного в Литву в июне, составил газ, ввезенный через терминал СПГ. Основная его часть – почти 91% – была доставлена из Норвегии.

Часть июньского СПГ была направлена в хранилище в латвийском Инчукалнсе, а также латвийским и эстонским потребителям - в этом направлении было поставлено 0,97 ТВт·ч газа – около 40% регазифицированных объемов в июне.

В июне терминал принял два крупных газовоза, которые доставили 278 тыс. кубометров СПГ, и три малых газовоза с 28,5 тыс. кубометров СПГ. С начала этого года Клайпедский терминал СПГ принял 23 газовоза.

В этом году терминалом СПГ пользуются три компании: крупнейший в Литве потребитель газа – производитель удобрений Achema, дочернее предприятие Lietuvos energija Lietuvos energijos tiekimas (LET) и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.

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