Дирекций порта будет делиться прибылью с государством второй год подряд - в прошлом году за 2017 год было переведено 22,33 млн евро, а до этого порт переводил в бюджет дивиденды в 2012 году (9,9 млн евро) и в 2013 году (0,253 млн евро). В последующие годы прибыль шла на инвестиции.
Правление дирекции порта утвердило уплату прибыли государству в пятницу, подтвердил BNS председатель правления Нериюс Удренас.
"Мы в правлении отметили, что прошлый год был хорошим, и одобрили предложение о распределении прибыли, чтобы по закону правительство могло рассчитывать на получение около 22 млн евро", - сказал Н. Удренас BNS.
В 2018 году, в соответствии с международными стандартами учета, дирекция порта получила 34,64 млн евро прибыли до налогов - на 8,7% больше, чем в 2017 году (31,81 млн евро), а ее чистая прибыль выросла на 19,4% до 30,97 млн евро (38,44 млн евро).
Выручка дирекции порта в прошлом году составила 63,74 млн евро и была на 6,5% больше, чем в 2017 году (59,795 млн евро).
В прошлом году Клайпедский порт обслужил 46,58 млн тонн грузов - на 7,9% больше, чем в позапрошлом. Это рекордно большие объемы погрузок за всю историю порта.
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