Глава порта Арвидас Вайткус говорит, что параметры судов стремительно увеличиваются, и порт должен быть готов принимать самые большие суда, которые только могут выходить в Балтийское море.

"Более глубокий канал и увеличение допустимой осадки (судов - ред.) означает, что суда можно будет загружать полностью, а это заметно снижает затраты на транспортировку грузов и делает порт конкурентоспособным. Мы реконструировали часть причалов, которые использует Терминал насыпных грузов. Это компания, которая делает огромный рывок и генерирует самый большой грузопоток в порту", - сказал А. Вайткус для пресс-релиза.

Причали реконструированы так, что в будущем возле них можно будет углубить акваторию до 16,5 метра, а после реконструкции молов и углубления канала до 17 метров порт сможет принимать суда Post Panamax с с максимально допустимой осадкой.

Реконструкция причалов стоила 8,96 млн евро, работы провела победившая на конкурсе латвийская компания Latvijas tilti.