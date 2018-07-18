Глава порта Арвидас Вайткус говорит, что параметры судов стремительно увеличиваются, и порт должен быть готов принимать самые большие суда, которые только могут выходить в Балтийское море.
"Более глубокий канал и увеличение допустимой осадки (судов - ред.) означает, что суда можно будет загружать полностью, а это заметно снижает затраты на транспортировку грузов и делает порт конкурентоспособным. Мы реконструировали часть причалов, которые использует Терминал насыпных грузов. Это компания, которая делает огромный рывок и генерирует самый большой грузопоток в порту", - сказал А. Вайткус для пресс-релиза.
Причали реконструированы так, что в будущем возле них можно будет углубить акваторию до 16,5 метра, а после реконструкции молов и углубления канала до 17 метров порт сможет принимать суда Post Panamax с с максимально допустимой осадкой.
Реконструкция причалов стоила 8,96 млн евро, работы провела победившая на конкурсе латвийская компания Latvijas tilti.
Литва на Rail Baltica получила от ЕС ещё 100 млн евро (1)
Европейский союз на железнодорожный проект...
Клайпедский порт вскоре будет удлинен до 16,5 метра (3)
В Клайпедском порту завершена реконструкция первого...
Литовские предприятия могут экспортировать мясо в Гонконг (2)
Десяти литовским мясоперерабатывающим предприятиям...
С литовского рынка изымают заражённые листерией мороженные овощи (7)
Заражённые листерией мороженные овощи польского...
В Каунасе станет меньше мест бесплатной парковки (3)
Каунасская мэрия намерена ввести плату за стоянку на...
TOP новостей
Президент Литвы: невозможно отрицать историческую правду о геноциде литовского народа (370)
Никакие искусственные барьеры не могут помешать...
Из-за нарушения законов в Литве остановлен показ мультфильма "Два хвоста" на русском языке (102)
Депутат фракции Союза отечества-Христианских...
Объявлены территории, на которых молодые семьи смогут получить помощь при приобретении жилья (11)
С 1 сентября этого года молодые семьи в Литве могут...
В Балтийском море наблюдают российские подлодки: на "охоту" за ними вылетают из Шяуляй (230)
На прошлой неделе, когда все внимание было обращено на...
54 000 жителей Литвы вскоре получат письма из Налоговой инспекции (25)
Жители, которые декларировали свои доходы за 2017 г., но не...