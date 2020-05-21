Клайпедский порт продолжает лидировать по погрузкам среди портов Балтийских стран

За четыре месяца этого года Клайпедский порт обслужил 14,652 млн тонн грузов - на 7,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Грузооборот Рижского порта уменьшился на 25,2% до 8,233 млн тонн, Вентспилского - на 41,1% до 4,772 млн тонн, Лиепайского - на 14,6% до 2,170 млн тонн.
Таллинский объединенный порт не привел данных за январь - апрель. В первом квартале года объемы погрузок в нем были на 2,0% больше, чем год назад - 4,815 млн тонн.
На Бутингском терминале за четыре месяца года было перевалено 2,567 млн тонн нефти - на 13,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.
На восточном побережье Балтики по объемам погрузок по-прежнему лидируют российские порты.
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