Клайпедский порт по погрузкам лидирует в государствах Балтии

За три месяца Клайпедский порт обслужил 11,317 млн тонн грузов - на 6,4% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Грузооборот Рижского порта уменьшился на 23,9% до 6,360 млн тонн, Вентспилского порта - на 41,7% до 3,724 млн тонн, Лиепайского порта - на 16,3% до 1,585 млн тонн.
В Таллинском объединённом порту в январе-марте этого года объёмы погрузок были на 2,0% больше и составили 4,815 млн тонн.
На восточном побережье Балтики по объёмам погрузок по-прежнему лидируют порты России.
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