Клайпедский порт ожидает в этом году рекордного грузооборота

Руководитель дирекции порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас сказал, что неудачные для порта погрузки в начале года стали расти с лета, а особенно успешными были последние четыре месяца, когда они превысили 4 млн тонн. Погрузки в основном росли за счет удобрений и зерна.

Он также сказал, что в ноябре прошлого года погрузки были самыми низкими, а в этом году - одними из лучших: портовые компании перевалили 4,3 млн тонн.

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"Это позволяет надеяться на то, что в это нелегкое и полное вызовов время суммарная погрузка компаний Клайпедского порта будет максимальная за всю историю деятельности порта", – отметил в пресс-релизе А. Друнгилас.

В ноябре поток сыпучих грузов вырос более чем на 50%, по сравнению с ноябрем прошлого года, а наиболее значительно выросло количество сельскохозяйственных продуктов, особенно зерна – их погрузки выросли более чем в два раза. Также выросло количество генеральных грузов, незначительно выросло количество контейнеров, на одну десятую – грузов ro-ro.

По словам Друнгиласа, сокращение контейнерных погрузок в Клайпедском порту компенсировал рост погрузок сыпучих и жидких удобрений, сжиженного природного газа, зерна, руды, металлолома, грузов ro-ro.

В прошлом году в Клайпедском порту было перевалено 46,3 млн тонн грузов – на 0,6% меньше, чем в 2018 году.