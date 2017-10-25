В январе-сентябре этого года в Клайпедском порту было отгружено 337,5 тыс. условных контейнеров (TEU) - на 4,4% больше, чем за такой же период 2016 года (323,5 тыс. TEU), сообщила дирекция порта.
В Рижском порту погрузки TEU за год выросли на 17% до 323,9 тыс., в Таллинском порту - на 5,5% до 157,1 тыс., в Лиепайском порту - более чем вдвое до 3,3 тыс. единиц.
В 2016 году Клайпедский порт отгрузил в общей сложности 443,3 тыс. TEU - на 12,9% больше, чем в 2015 году (392,7 тыс. TEU).
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