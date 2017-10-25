Клайпедский морской порт за три квартала этого года сохранил за собой лидерские позиции среди портов Балтийских стран по объемам контейнерных погрузок.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В январе-сентябре этого года в Клайпедском порту было отгружено 337,5 тыс. условных контейнеров (TEU) - на 4,4% больше, чем за такой же период 2016 года (323,5 тыс. TEU), сообщила дирекция порта.

В Рижском порту погрузки TEU за год выросли на 17% до 323,9 тыс., в Таллинском порту - на 5,5% до 157,1 тыс., в Лиепайском порту - более чем вдвое до 3,3 тыс. единиц.

В 2016 году Клайпедский порт отгрузил в общей сложности 443,3 тыс. TEU - на 12,9% больше, чем в 2015 году (392,7 тыс. TEU).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Клайпедский порт лидирует в странах Балтии по контейнерным погрузкам (5)

Клайпедский морской порт за три квартала этого года...

Литовский бизнесмен с партнерами инвестирует в развитие Московского аэропорта около 20 млн. долларов (12)

Литовский предприниматель Гедиминас Жемялис вместе с...

Комитет подсчитал, на сколько подорожает дизельное топливо (15)

Парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил...

В сентябре самые большие зарплаты в Литве - в секторе сельского хозяйства (6)

Нередко говорят, что Литва является небольшой аграрной...

Скандал с некачественными товарами: ведется поиск виновных (43)

Антанас Матулас работает в составе временной...

TOP новостей

Войдут ли поляки и русские в правящую коалицию? Спикер Сейма Литвы не исключает (5)

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис не исключает,...

Скандал с некачественными товарами: ведется поиск виновных (43)

Антанас Матулас работает в составе временной...

В сентябре самые большие зарплаты в Литве - в секторе сельского хозяйства (6)

Нередко говорят, что Литва является небольшой аграрной...

Литовский бизнесмен с партнерами инвестирует в развитие Московского аэропорта около 20 млн. долларов (12)

Литовский предприниматель Гедиминас Жемялис вместе с...

В среду в Вильнюсе прогнозируют первый снег (1)

В среду синоптики прогнозируют в Литве первый снег....