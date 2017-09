Клайпедский порт лидирует в Балтии по контейнерным погрузкам

В январе - августе порт отгрузил 294,4 тыс. условных контейнеров (TEU) - на 3,2% больше, чем в 2016 году за такой же период (285,4 тыс. TEU), сообщила дирекция порта. Объемы погрузок TEU в Рижском порту за год выросли на 13,5% до 281,9 тыс., в Таллинском - на 5,4% до 138,3 тыс., в Лиепайском они возросли вдвое до 2,8 тыс. единиц. В 2016 году объемы погрузок в Клайпедском порту составили в общей сложности 443,3 тыс. TEU - неа 12,9% больше, чем в 2015 году (392,7 тыс. TEU).

