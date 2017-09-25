Клайпедский морской порт в этом году продолжает лидировать среди портов Балтийских стран по объемам контейнерных погрузок.
© K. Cemnolonskio nuotr.

В январе - августе порт отгрузил 294,4 тыс. условных контейнеров (TEU) - на 3,2% больше, чем в 2016 году за такой же период (285,4 тыс. TEU), сообщила дирекция порта.

Объемы погрузок TEU в Рижском порту за год выросли на 13,5% до 281,9 тыс., в Таллинском - на 5,4% до 138,3 тыс., в Лиепайском они возросли вдвое до 2,8 тыс. единиц.

В 2016 году объемы погрузок в Клайпедском порту составили в общей сложности 443,3 тыс. TEU - неа 12,9% больше, чем в 2015 году (392,7 тыс. TEU).

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Клайпедский порт лидирует в Балтии по контейнерным погрузкам

Клайпедский морской порт в этом году продолжает...

У думающих о пенсии жителей Литвы есть план "Б" (7)

На рынке недвижимости, кроме людей, которые покупают...

Самые большие зарплаты в Литве стали меньше, чем прежде (15)

В последнее время фиксируют достаточно быстрый рост...

Палангские предприниматели подсчитали, сколько было хороших дней (18)

Лето осталось лишь в воспоминаниях, но они еще не...

Банки США наращивают прибыль гораздо быстрее европейских (7)

Прибыль десяти крупнейших американских банков в первом...

TOP новостей

У думающих о пенсии жителей Литвы есть план "Б" (7)

На рынке недвижимости, кроме людей, которые покупают...

Линкявичюс после подачи заявления об уходе из партии: я хочу работать (5)

Решение Литовской социал-демократической партии...

Самые большие зарплаты в Литве стали меньше, чем прежде (15)

В последнее время фиксируют достаточно быстрый рост...

Algirdas Sysas

Фракция соцдемов наперекор партии и Палуцкасу продолжит сотрудничество с "крестьянами" (8)

Парламентская фракция социал-демократов, несмотря на...

Восставших против Палуцкаса соцдемов могут исключить из партии (4)

Членов парламентской фракции социал-демократов,...