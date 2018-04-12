Клайпедский порт по объемам погрузок в этом году, как и в прошлом, уверенно лидирует в Балтийских государствах, показывают обнародованные данные погрузок.
© SM nuotr.

В первом квартале этого года Клайпедский порт обслужил 10,79 млн тонн грузов - на 4,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

Погрузки в Рижском порту сократились на 11,6% до 8,22 млн тонн, в Вентспилском порту - на 30,8% до 4,91 млн тонн, в Лиепайском порту погрузки выросли на 22,3% почти до 2 млн тонн, в Таллинском порту - на 0,3% до 5,01 млн тонн.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Клайпедский порт лидирует по погрузкам в Балитйских странах (3)

Клайпедский порт по объемам погрузок в этом году, как и...

На ул. Гележинё Вилко началась важная реконструкция

В скором времени жители Вильнюса , которые ездят из...

В Каунасе открыт первый магазин Pepco

12 апреля в Каунасе в ТЦ Savas был открыт первый в этом...

Евростат: промышленный спад в Литве - самый заметный в ЕС (11)

Промышленный спад в Литве в феврале по сравнению с...

Роскошный дом все еще не нашел своего покупателя (7)

Один из самых дорогих объектов недвижимости – дом...

TOP новостей

Президент Литвы: Маркаускас не может оставаться на своем посту дополнено комментарием Сквернялиса (13)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...

ОЗХО пдтвердила выводы Британии: Скрипалей отравили "Новичком" (118)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)...

Литовские пенсионеры пришли на митинг к президентскому дворцу (44)

В четверг в Вильнюсе , на площади С. Дауканто возле...

Новейшие рейтинги: выделяются два лидера (12)

Непрекращающиеся скандалы, в которых всплывают фамилии...

Ответить за "агента Кремля": депутат от "крестьян" пожаловался генсеку НАТО на коллегу-консерватора (21)

Представитель правящих в Литве "крестьян", член Сейма...