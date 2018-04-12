В первом квартале этого года Клайпедский порт обслужил 10,79 млн тонн грузов - на 4,7% больше, чем за такой же период прошлого года.
Погрузки в Рижском порту сократились на 11,6% до 8,22 млн тонн, в Вентспилском порту - на 30,8% до 4,91 млн тонн, в Лиепайском порту погрузки выросли на 22,3% почти до 2 млн тонн, в Таллинском порту - на 0,3% до 5,01 млн тонн.
Клайпедский порт лидирует по погрузкам в Балитйских странах (3)
Клайпедский порт по объемам погрузок в этом году, как и...
На ул. Гележинё Вилко началась важная реконструкция
В скором времени жители Вильнюса , которые ездят из...
Евростат: промышленный спад в Литве - самый заметный в ЕС (11)
Промышленный спад в Литве в феврале по сравнению с...
Роскошный дом все еще не нашел своего покупателя (7)
Один из самых дорогих объектов недвижимости – дом...
TOP новостей
Президент Литвы: Маркаускас не может оставаться на своем посту дополнено комментарием Сквернялиса (13)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...
ОЗХО пдтвердила выводы Британии: Скрипалей отравили "Новичком" (118)
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)...
Литовские пенсионеры пришли на митинг к президентскому дворцу (44)
В четверг в Вильнюсе , на площади С. Дауканто возле...
Новейшие рейтинги: выделяются два лидера (12)
Непрекращающиеся скандалы, в которых всплывают фамилии...
Ответить за "агента Кремля": депутат от "крестьян" пожаловался генсеку НАТО на коллегу-консерватора (21)
Представитель правящих в Литве "крестьян", член Сейма...