В первом квартале этого года Клайпедский порт обслужил 10,79 млн тонн грузов - на 4,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

Погрузки в Рижском порту сократились на 11,6% до 8,22 млн тонн, в Вентспилском порту - на 30,8% до 4,91 млн тонн, в Лиепайском порту погрузки выросли на 22,3% почти до 2 млн тонн, в Таллинском порту - на 0,3% до 5,01 млн тонн.