В 2018 году Клайпедский контейнерный терминал выделил на дивиденды 6 млн евро.
Выручка компании в прошлом году увеличилась на 20,6% до 27,914 млн евро, чистая прибыль уменьшилась на 4,3% до 6,487 млн евро, указано в отчете, представленном в Реестровый центр.
Большую часть доходов Клайпедский контейнерный терминал получил от погрузок контейнеров - они выросли за год на 20,9% до 19,677 млн евро. Доходы от погрузок генеральных грузов увеличились на 19,8% до 7,888 млн евро, от погрузок грузов ro-ro krovinių – почти в пять раз до 43,243 тыс. евро.
90,8% акций группы Klaipedos konteineriu terminalas принадлежит Зигмантасу Пятраускасу.
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