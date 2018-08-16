Клайпедский бизнес просит улучшить сообщение с городом

Представители клайпедского бизнеса 16 августа встречаются с министром транспорта и коммуникаций Литвы Рокасом Масюлисом – они будут просить министра улучшить сообщение из Паланги и создать условия для клайпедчан приезжать в Вильнюс рано утром.
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"Обычно министр приезжает в Клайпеду, когда решаются вопросы порта, поэтому мы попытаемся обратить внимание министра на вопрос сообщения и проблемы, возникающие за пределами порта", – сказала BNS заместитель директора Клайпедской торговой, промышленной и ремесленной палаты Вида Кажуро.

По ее словам, в течение длительного времени не решается вопрос авиарейсов в Палангском аэропорту.

"Из Палангского аэропорта, в реконструкцию которого вложили и европейские и государственные деньги, летают самолеты всего в нескольких направлениях: зимой это три направления, а летом – шесть. При таких направлениях мы не можем сформировать поток туристов, отсюда и проблемы вне сезона", – рассказала Кажуро.

По ее словам, другая проблема - перевозка пассажиров по железной дороге.

"Добраться до Вильнюса из Клайпеды к 10 ч. невозможно, а обычно все совещания в Вильнюсе проходят в 10 ч. Самый ранний поезд приходит в Вильнюс в 10.50 ч.", – рассказала представитель клайпедских предпринимателей.

На данный момент из Паланги самолеты регулярно летают в Ригу, Осло, Копенгаген и Лондон, в сезон летают самолеты в Минск, Варшаву, Киев, Санкт-Петербург, Москву и Глазго.

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