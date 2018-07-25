"В Литву мы привезли это мороженое в конце прошлого года, перед Рождеством. В Америке их производят с 1996 года. Интересно, что отец производителя работал в NASA, он открыл технологию производства. Другие наши партнеры называют это мороженое космическим и в этом есть доля правды", – рассказал Жилис.
По словам Жилиса, мороженое объединило NASA и бейсбол – большие порции (80 гр) кладут в форму, напоминающую бейсболку потому, что в Америке бейсбол очень популярен, а мороженое продают и во время состязаний по бейсболу. Жилис затратил несколько лет на то, чтобы стать официальным и единственным распространителем этого мороженого в Литве.
"Основные посетители парка - дети и молодежь. Если обычное мороженое на жаре тает до консистенции сливок, то с этим такого не случается – они тают как лед", – рассказал Жилис.
В Литве такое мороженое можно купить в Клайпеде - в парке Kar Kar, в Akropolis и у старой переправы. Есть оно и в паланге на ул. Й.Басанавичюса, в Друскининкай у арены Snow arenа, в Вильнюсе - в Vichy, в Каунасе - в ТЦ Megа.
Маленькая порция такого мороженого - 60 гр - стоит 2 евро, большая 2,70 евро.
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