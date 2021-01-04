"Наибольшее влияние на это оказало возникновение новых мощностей по распределению СПГ в США", – отметил в пресс-релизе компании ее коммерческий директор Миндаугас Навицкас.

В прошлом году из США прибыли восемь крупных грузов, а за всю шестилетнюю историю деятельности терминала – 12. Последний из них прибыл 2 января. Впервые зашедший в Клайпеду газовоз Point Fortin доставил около 140 тыс. кубометров СПГ с терминала Cameron LNG.

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С 2015 года на терминале погружено около 86 тераватт-часов СПГ. Больше всего газа доставлено из Норвегии – 78%, около 12% – из США, оставшаяся часть – из России, Нигерии, Тринидада и Тобаго. Только в прошлом году грузы из США в грузовой структуре составили около 34%.

В целом на терминале было проведено около 200 операций перевалки, а только в 2020-ом – 72.