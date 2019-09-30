Klaipedos nafta уступила акции владеющей судном Kairos компании Nauticor

Государственная компания Klaipedos nafta продала свои доли в крупнейшем в мире бункеровочном судне для сжиженного природного газа (СПГ) Kairos немецкой компании Nauticor.
Klaipėdos nafta
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Соглашение, вступившее в силу в понедельник, предусматривает, что SGD Logistics, дочерняя компания Klaipedos nafta, передаст 10% акций компании Nauticor акции предприятия Blue LNG. Вследствие этого Nauticor стала единственным акционером Blue LNG.

Kairos, которое в двух резервуарах может перевозить до 7,5 тыс. т кубометров сжиженного природного газа, используется для перевалки газа с Клайпедского терминала СПГ на распределительную станцию ​​СПГ у ворот порта.

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Klaipedos nafta не стала комментировать сумму сделки, мотивируя это её конфиденциальностью.

Объясняя решение о передаче акций компании Nauticor, Арунас Молис, директор Клайпедской службы СПГ Klaipedos nafta, сказал, что ситуация, по сравнению с предыдущими годами, на рынке изменилась.

"В последние годы в регионе появились новые возможности транспортировки СПГ и несколько судов, оказывающих транспортные и бункеровочные услуги СПГ. Это позволяет нам обеспечить безопасность цепочки поставок СПГ нашим клиентам с помощью услуг перевозчиков СПГ в регионе", - прокомментировал BNS положение А.Молис.

Он заверил, что Kairos сможет предоставлять услуги в Клайпеде в будущем.

117-метровое судно Kairos, которое ходит под кипрским флагом, впервые пришвартовалось к Клайпедскому терминалу в начале января. Всего оно в литовском порту осуществило 9 перевалочных операций.

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