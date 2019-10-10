Находящийся в управлении государства литовский оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta учредил дочернее предприятие, предназначенное для реализации проекта терминала СПГ в бразильском порту Асу.
Klaipėdos nafta
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По данным Реестрового центра, компания SGD SPB была создана 9 октября, ее руководителем является финансовый директор Klaipedos nafta Йонас Лянкшас, уставной капитал компании – 25 тыс. евро.

Руководитель по вопросам коммуникации Klaipedos nafta Оринта Баркаускене подтвердила BNS, что создание SGD SPB связано с переговорами с бразильским оператором терминала СПГ – компанией Gas Natural Acu (GNA).

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"Идут подготовительные работы, пока не завершены переговоры, мы не можем предоставить более подробную информацию", – комментировала BNS О. Баркаускайте.

GNA строит в новом бразильском порту Асу две электростанции, работающие на газе, общая мощность которых составит 3 гигаватта, а также терминал импорта СПГ, мощности регазификации которого достигают 21 тыс. кубометров в день.

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Klaipedos nafta учредила дочернее предприятие для проекта СПГ в Бразилии

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