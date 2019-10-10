Klaipedos nafta учредила дочернее предприятие для проекта СПГ в Бразилии

По данным Реестрового центра, компания SGD SPB была создана 9 октября, ее руководителем является финансовый директор Klaipedos nafta Йонас Лянкшас, уставной капитал компании – 25 тыс. евро.

Руководитель по вопросам коммуникации Klaipedos nafta Оринта Баркаускене подтвердила BNS, что создание SGD SPB связано с переговорами с бразильским оператором терминала СПГ – компанией Gas Natural Acu (GNA).

"Идут подготовительные работы, пока не завершены переговоры, мы не можем предоставить более подробную информацию", – комментировала BNS О. Баркаускайте.

GNA строит в новом бразильском порту Асу две электростанции, работающие на газе, общая мощность которых составит 3 гигаватта, а также терминал импорта СПГ, мощности регазификации которого достигают 21 тыс. кубометров в день.