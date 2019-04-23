Компания "Белорусская нефтяная компания" (БНК) из-за низкого качества российской нефти прекратила экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, однако занимающаяся их перевалкой Klaipedos nafta считает, что ежегодные обязательства BNK будут выполнены.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Мы получили сообщение от клиента BNK о приостановке поставок некоторых продуктов, переваливаемых через терминал Klaipedos nafta, и в настоящее время ожидаем получения более подробной информации от клиента относительно более точных сроков. Мы работаем с клиентом на основе соглашения "бери или плати" (take or pay), поэтому считаем, что ежегодные договорные обязательства для нас будут выполнены", - сказал BNS директор по нефтяному бизнесу Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис.

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В соответствии с действующим трёхлетним договором между BNK и Klaipedos nafta до конца октября нефтепродукты поступают в Клайпеду с основных белорусских заводов - Мозырского и Нафтана. Сколько белорусской продукции перегружается через Клайпеду, компания не сообщает.

БНК объявила о прекращении экспорта бензина и дизельного топлива в страны Балтии, Польшу и Украину. Заместитель генерального директора BNK Сергей Гриб сказал, что такое решение было принято путем принудительного сокращения производства на нефтеперерабатывающих заводах, так как с прошлых выходных на них стала поступать из России нефть низкого качества.

По словам Гриба, BNK стремится договориться с импортёрами топлива о том, что они не будут применять предусмотренные договорами штрафы за невыполнение обязательств.

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