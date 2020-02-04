Решение о кредите в СИБ сроком на 25 лет акционеры Klaipedos nafta примут 26 февраля, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

В конце декабря Klaipedos nafta подписала с СИБ договор ссуды на сумму 134,1 млн евро сроком на 25 лет – он предназначен для того, чтобы удешевить содержание терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) и снизить цену на газ для потребителей с этого года. Годовые по кредиту – меньше 1%.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в декабре сказал, что условия получения кредитов компанией Klaipedos nafta в институциональных банках сейчас просто идеальные. По его словам, позже у компании может не получиться так дешево получить заём на выкуп судна-газохранилища и удешевление содержания терминала для потребителей.

В декабре сейм предоставил госгарантию в размере 275,5 млн евро СИБ за кредиты для Klaipedos nafta.