Как сообщает Klaipedos nafta, еще два года БНК будет грузить произведенные в Беларуси светлые и темные нефтепродукты.
Действовавший с 2016 года договор продлен до конца 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
"Договор с БНК – важное достижение, доказывающее, что и благодаря инвестициям в инфраструктуры, и с учетом меняющихся потребностей клиентов мы способны успешно сохранять свою конкурентоспособность в Балтийском регионе. Продолжение сотрудничества позволяет нам в будущем рассчитывать на больше, чем до сих пор, объемы погрузок нефтепродуктов", – сказал для пресс-релиза временный глава Klaipedos nafta, директор компании по нефтебизнесу Дарюс Шилянскис.
Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет.
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