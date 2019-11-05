Правление компании приняло такое решение 31 октября, но окончательное решение по выбору и условиям конкретного судна должно быть принято до конца 2022 года. В настоящее время Klaipedos nafta судно арендует у норвежской Hoegh LNG, и срок действия контракта истекает в 2024 году.
Правление Klaipedos nafta поручило компании до конца апреля 2020 года договориться с банками о покупке судна, а до конца мая 2021 года - согласовать с Еврокомиссией получение государственной помощи. Ранее сообщалось, что для этого планируется занять 121-160 млн евро.
Кроме того, правление приняло решение для уменьшения издержек на содержание терминала СПГ занять у Северного инвестиционного банка (NIB) до 135,5 млн евро на 26 лет под гарантии государства.
Кредит будет предназначен на оплату аренды судна, с распределением до 2044 года.
Также было решено обратиться в Госсовет по регулированию энергетики (VERT) по вопросу снижения на 27 млн евро расходов потребителей по содержанию терминала ежегодно уже с 2020 года.
Решения правления Klaipedos nafta ещё должны будут одобрить акционеры компании.
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