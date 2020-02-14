В стратегии деятельности на период до 2030 года, утвержденной советом наблюдателей Klaipedos nafta, также уделяется большое внимание конкурентоспособности нефтетерминалов, развитию Клайпеды как центра услуг СПГ в Балтийском регионе.
"У компании есть все возможности закрепиться в качестве международной компании, у нее также есть знания в развитии спектра услуг как в деятельности терминалов СПГ, так и нефтерминалов", – отметил в пресс-релизе гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис.
По сообщению компании, она постарается стать одним из трех мировых лидеров технологии плавучих терминалов СПГ.
"Будем стремиться к тому, чтобы в 2030 году доля годовой чистой прибыли, получаемой от проектов СПГ, превысила бы годовую чистую прибыль, получаемую от деятельности управляемых нефтетерминалов", – говорится в сообщении.
Стратегической целью Клайпедского терминала СПГ по-прежнему остается обеспечение доступа Литвы и стран региона Балтийского моря к международному рынку СПГ.
До 2030 года компания запланировала инвестиции в развитие инфраструктуры, модернизацию и международные проекты СПГ в объеме до 320-380 млн евро.
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