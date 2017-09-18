Литовская компания Klaipedos nafta приступает к испытаниям распределительной станции сжиженного природного газа (СПГ), которая обошлась в 27,7 млн. евро.
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Компания сообщила, что в воскресенье в Клайпедский порт прибыло судно бункеровки Cardissa компании Shell, оно доставило с судна-хранилища СПГ Independence, которое находится в южной части Клайпедского порта, 1 тыс. кубометров газа, который будет заполнен в два из пяти хранилищ станции.

"Работы по запуску и согласованию позволяют нам испытать всю логистическую инфраструктуру СПГ в порту. Прежде всего, перекачку с большого терминала в суда-газовозы малого объема, а с него на распределительную станцию СПГ и позднее - на автогазовозы", - отметил в пресс-релизе гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс.

Для испытаний Shell приобрела груз у Lietuvos duju tiekimas (LDT), который соответственно был куплен у американской Cheniere Marketing International.

Планируется, что работы по испытанию распределительной станции СПГ продлятся до конца осени, а коммерческую деятельность планируется начать в начале первого полугодия следующего года.

BNS
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