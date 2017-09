Компания сообщила, что в воскресенье в Клайпедский порт прибыло судно бункеровки Cardissa компании Shell, оно доставило с судна-хранилища СПГ Independence, которое находится в южной части Клайпедского порта, 1 тыс. кубометров газа, который будет заполнен в два из пяти хранилищ станции. "Работы по запуску и согласованию позволяют нам испытать всю логистическую инфраструктуру СПГ в порту. Прежде всего, перекачку с большого терминала в суда-газовозы малого объема, а с него на распределительную станцию СПГ и позднее - на автогазовозы", - отметил в пресс-релизе гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс. Для испытаний Shell приобрела груз у Lietuvos duju tiekimas (LDT), который соответственно был куплен у американской Cheniere Marketing International. Планируется, что работы по испытанию распределительной станции СПГ продлятся до конца осени, а коммерческую деятельность планируется начать в начале первого полугодия следующего года.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.