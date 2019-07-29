Если Klaipedos nafta в качестве субподрядчика вместе с партнерами –Samsung C&T, Posco E&C, Mitsui O.S.K. Lines и Osaka Gas – победит на конкурсе, то будет предоставлять услуги долгосрочного управления и надзора за этим терминалом, сообщила Klaipedos nafta в международных СМИ.

"У Klaipedos nafta есть подходящий опыт, который она приобрела во время строительства и эксплуатации сходного терминала импорта СПГ в Клайпеде", – подчеркнул директор Klaipedos nafta по вопросам развития бизнеса СПГ Тадас Матулёнис.

По словам Т. Матулёниса, спрос на управление и эксплуатацию терминала импорта СПГ, основанного на плавающей технологии, появился только в последние годы, и ежегодно объявляются по два-три конкурса. Поэтому возможность участвовать в этом конкурсе, по его словам, является признанием опыта Klaipedos nafta.

Кипрская государственная компания природного газа Defa объявила приглашение предоставить предложения на конкурс развития терминала СПГ в октябре 2018 года. Победитель конкурса должны быть избран в этом году, а терминал должен начать работать в 2021 году.

Евросоюз выделил этому проект более 100 млн евро помощи, совокупная его стоимость – около 500 млн евро.

В прошлом году руководство Klaipedos nafta заявляло, что компания планирует за десятилетие стать крупнейшим оператором терминалов СПГ в мире. Компания активно участвует в проектах терминалов СПГ по всему миру и качестве консультанта, и в качестве инвестора.