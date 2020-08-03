Klaipedos nafta: Литве стоит инвестировать в автозаправочные станции с СПГ

По утверждению Дарюса Шилянскиса, в Европе сжиженный газ выполняет важную роль замены имеющегося топлива более экологическим. В регионе быстро растет сеть пунктов заправки СПГ для грузового и общественного транспорта.
"СПГ, по сравнению с другими видами топлива, считается источником энергии, который может значительно повлиять на снижение вызываемого выхлопными газами парникового эффекта в среднесрочном и долгосрочном периоде. Дорожный транспорт является одним из приоритетных сегментов в достижении этих целей", - в сообщении для прессы Шилянскис.
Он также подчеркнул, что на фоне расширения сети пунктов заправки СПГ в Европе в Литве еще только идет обсуждение создания "базового потребителя" - предполагаемой первой автозаправки СПГ.
Агентство по управлению проектами в области экологии до сентября принимает заявки на приобретение транспортных средств, использующих разные виды газа, водород, а также на создание или расширение инфраструктуры. На это выделено 15 млн. евро.
По мнению оператора терминала СПГ Klaipedos nafta, по последним данным европейской NGVA (Ассоциации транспортных средств на естественном и биологическом газе), в настоящее время сеть автозаправок СПГ в Европе превысила 300 (в прошлом году их было 217), по дорогам Европы ездят более 9600 грузовых автомобилей на СПГ и их количество в будущем увеличится.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Маленькими шагами к цели" в условиях "холодка": интервью с новым послом Литвы в России (14)
Весной Литва провела ротацию сразу в нескольких своих...
Науседа: не исключено, что придется вернуться к вопросу закрытия границ ЕС (26)
Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением...
"Интеграция не подразумевает под собой ассимиляцию": Спустя 10 лет в Литве могут принять Закон о национальных меньшинствах (89)
В последнее время в Литве все чаще поднимают вопрос о...
Бывший кикбоксер в магазине Maxima ударил охранника за требование надеть маску (2)
Во время карантина в магазин Maxima без маски пришел...
На литовском рынке с дискриминацией сталкиваются даже 35-летние
Недавно в Литве был проведен опрос, который показал, что...