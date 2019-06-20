Klaipedos nafta ищет нового главу компании

Правление контролируемого государством оператора терминалов нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta объявило конкурс отбора на пост руководителя компании, поскольку кресло генерального директора покидает Миндаугас Юсюс.
Klaipėdos nafta
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"После выполнения процедур отбора решение о назначении гендиректора из отобранных кандидатов примет правление компании", – сообщила Klaipedos nafta через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Среди требований к кандидатам – высшее университетское образование, не менее 5 лет профессионального опыта в сфере энергетики, развития бизнеса или организации, реализации инфраструктурных проектов, а также не менее 5 лет опыта руководства крупной компанией или группой компаний.

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7 июня компания сообщила, что гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс покидает занимаемый пост. По сообщению компании, М. Юсюс увольняется по личным причинам.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.

Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

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