Klaipedos nafta ищет нового главу компании

"После выполнения процедур отбора решение о назначении гендиректора из отобранных кандидатов примет правление компании", – сообщила Klaipedos nafta через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
Среди требований к кандидатам – высшее университетское образование, не менее 5 лет профессионального опыта в сфере энергетики, развития бизнеса или организации, реализации инфраструктурных проектов, а также не менее 5 лет опыта руководства крупной компанией или группой компаний.
7 июня компания сообщила, что гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс покидает занимаемый пост. По сообщению компании, М. Юсюс увольняется по личным причинам.
Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.
Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.
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