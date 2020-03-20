"На самом деле, чтобы принимать два танкера в неделю, мы искали дополнительные решения, которые бы позволили быстрее перегрузить партию. Мы нашли технические решения, которые увеличили количество вагонов, заполняемых за сутки, что позволяет быстрее освобождать хранилища", – сказал BNS гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.
Lietuvos gelezinkeliai в пятницу информировали BNS, что также увеличат мощность грузоперевозок.
"Каждые сутки мы формируем более длинные составы – до 240 вагонов. Вагонов достаточно, мы готовы повысить еще при потребности", – сказал представитель Литовских железных дорог Мартинас Бурба.
Нефть, которая прибыла ранее на этой неделе и с нового танкера планируется доставить в Беларусь за неделю.
"За сутки мы перевозим около 14 тыс. тонн – это в два раза больше, чем ранее. Были два состава, сейчас – четыре", – пояснил М. Бурба.
Танкер Fulmar в пятницу доставил около 75 тыс. тонн нефти, он прибыл через польский Гданьск из российского Приморска, где нефть грузит компания "Транснефть". Эта нефть предназначается Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу "Нафтан".
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