Согласно договору, Klaipedos nafta возьмет обязательство учредить предприятие в Бразилии, которое будет предоставлять услуги оператора терминала, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
"Сейчас идут продуктивные переговоры о предоставлении услуг оператора терминала с GNA" – сказал для пресс-релиза временный глава Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис.
"Еще рано прогнозировать, когда может быть достигнуто соглашение, однако мы прикладываем все усилия, чтобы заручиться и заранее выполнить всю подготовительную домашнюю работу, чтобы в случае успеха мы могли сразу сконцентрироваться на предоставлении услуг новому клиенту", – сказал он.
Проводимый в жизнь во вновь построенном GNA в бразильском порту Асу проект парка электростанций на газе и терминала СПГ (ТСПГ) включает в себя две электростанции на газе, общая мощность которых составляет 6 гигаватта и терминал по импорту СПГ, регазификационные мощности которого достигают 21 тыс. кубометров в день.
Пока ведутся переговоры, более подробной информации о сроках и стоимости договора Klaipedos nafta не предоставляет.
Klaipedos nafta уже сотрудничала с предприятиями, развивающими проекты СПГ в Латинской Америке. В 2015 году компания победила на конкурсе на консультационные услуги в порте Картахена, в Колумбии.
Между тем нынешним летом Klaipedos nafta в качестве партнера одного из консорциумов неудачно участвовала в конкурсе на проектирование, строительство и управление ТСПГ на Кипре.
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