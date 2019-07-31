"В данный момент у нас есть возможность экспортировать сырьевую нефть (...). Поскольку мы инвестировали в парк хранилищ (нефтетерминала – BNS), то мы можем принять продукт этого типа. И если будут возможности, мы будем открыты им", – заявил в среду на интернет-семинаре финансовый директор Klaipedos nafta Йонас Ленкшас, представляя финансовые показатели компании.
Так он ответил на вопрос о том, будет ли Беларусь пользоваться терминалом Klaipedos nafta для импорта нефти для своих НПЗ и каковы возможности литовской компании.
По словам Й. Ленкшаса, в данный момент продолжается второй этап расширения терминала, который предоставит больше гибкости в создании различных продуктов.
В среду Klaipedos nafta сообщила, что парк новых хранилищ в июне этого года уже принял несколько грузов нефтепродуктов. Компания утверждает, что ее нефтетерминал является самым эффективным среди нефтетерминалов стран Балтии.
Обычно через Klaipedos nafta экспортируются нефтепродукты, а основными клиентами терминала являются переработчик нефти Orlen Lietuva, принадлежащий польской Orlen и белорусский Мозырьский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко упоминал о возможности обеспечивать белорусские НПЗ через порты стран Балтии.
Klaipedos nafta готова импортировать нефть для Беларуси
Находящийся в госуправлении литовский оператор...
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