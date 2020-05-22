Директор службы СПГ Klaipedos nafta Арунас Молис заявил, что пар, образующийся в хранилищах судна-терминала СПГ, может быть использован для производства электроэнергии.

"Кроме основной своей задачи, судно-хранилище Клайпедского терминала СПГ – регазификации, могло бы выполнять и функцию производства электроэнергии", – сообщил BNS А. Молис.

По его словам, если проект будет одобрен, то судно и причал нужно будет соединить спецкабелем, проложенным по дну Куршского залива. Уже были консультации с потенциальными поставщиками, создана финансовая модель.

"Пока не принято решение о реализации такой электростанции, подсчеты являются конфиденциальными, однако помощь значительно укрепила бы вероятность реализации проекта", – сказал А. Молис.

Как утверждает Klaipedos nafta, на судне-хранилище Independence установлены четыре двигателя, которые производят электроэнергию из газа, они используются в процессах регазификации и в прочих нуждах терминала. В зависимости от интенсивности регазификации не использованными остается газовый пар, который можно было бы направить на производство электроэнергии.

В прошлом году бывший тогда гендиректором Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс сообщил BNS о рассмотрении возможности использования газового пара для производства электроэнергии, чтобы снизить затраты на содержание терминала. По его словам, в этом случае речь идет о генерирующих мощностях в 26-30 мегаватт, однако реализация проекта очень сложна.