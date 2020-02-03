Подтверждающее это соглашения было подписано между Klaipedos nafta, учрежденной ею компанией в Бразилии KN Acu Servicos de Terminal de GNL и совместным предприятием Gas Natural Acu (GNA) реализующей проект компании Prumo Logistica, одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний BP и Siemens, говорится в пресс-релизе Klaipedos nafta.
Договор заключается на 13 лет, с возможностью его продления, когда будут приняты оставшиеся решения GNA и одобрения финансирующих сторон.
"Этот договор является важным этапом нашего проекта. Klaipedos nafta применит свой опыт, приобретенный на своем терминале, и мы уверены в том, что обеспечит особо безопасную работу терминала", – отметил в пресс-релизе гендиректор GNA Бернардо Персеке.
GNA реализует в порту Асу одних из крупнейших проектов в Латинской Америке газовых станций и проект терминала СПГ. Общая мощность двух газовых электростанций составит 3 гигаватта, а мощности регазификации – 21 млн кубометров в день.
Электростанции строит и их оператором будет компания Siemens, СПГ будет поставлять компания BP, он буде поставляться на новое судно-хранилище судоходной компании BW вместимостью 170 тыс. кубометров СПГ под названием BW Magna.
Klaipedos nafta вместе с партнерами не удалось победить на конкурсе проектировки, строительства и управления Кипрского терминала СПГ стоимостью около 500 млн евро.
В конце июля прошлого года Klaipedos nafta сообщала, что участвовала в конкурсе в качестве субподрядчика вместе с партнерами –Samsung C&T, Posco E&C, Mitsui O.S.K. Lines и Osaka Gas. Тогда было заявлено, что если консорциум победит на конкурсе, то будет предоставлять услуги долгосрочного управления и надзора за этим терминалом вместе с MOL и Osaka Gas в течение 20 лет.
В 2015-2016 годах Klaipedos nafta начала строительство терминал СПГ в колумбийском порту Картахена.
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