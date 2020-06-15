Klaipedos nafta будет искать экспертов по приобретению судна СПГ

Компания объявила публичную рыночную консультацию по поводу будущего конкурса экспертов в области права. Его победитель поможет компании подготовить стратегию приобретения судна, а также управления, надзора и договора, говорится в сообщении.
"Для реализации проекта требуются специфические компетенции, такие, как судовые брокеры, специалисты в классификации судов, а также юристы, специализирующиеся в промышленности судов СПГ. Именно поэтому мы пытаемся привлечь внешних экспертов", – отметил в пресс-релизе глава Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.
По договору, до конца 2024 года Klaipedos nafta должна приобрести судно СПГ с оборудованием регазификации, избрав экономически наиболее выгодный вариант.
С 2014 года компания арендует судно-хранилище Independence у норвежской компании Hoegh LNG. Договор завершится в 2024 году.
Северный инвестиционный банк (СИБ) предоставил компании до 160 млн евро на приобретение судна-хранилища, чтобы снизить затраты на содержание терминала до 2044 года.
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