Китайские власти начали выдавать специальные долгосрочные визы для привлечения в страну высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.
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Как сообщают китайские СМИ, визы, которые позволяют неограниченное количество раз въезжать в страну, будут выдавать на срок от 5 до 10 лет. По этой визе можно будет оставаться в Китае до 180 дней за раз. Владельцы виз также смогут привезти в страну детей и супругов.

Заявку на такую визу смогут подать специалисты в области новых технологий, предприниматели и ученые из наиболее востребованных областей. В Пекине ожидают, что визы будут пользоваться спросом и у лауреатов Нобелевской премии.

Подать заявку на новую визу в Китай можно онлайн, подача бесплатна.

Китайские власти утверждают, что от введения новых виз выиграют по меньшей мере 50 тысяч иностранцев.

В 2016 году в Китае была введена балльная система выдачи рабочих виз с целью выявить специалистов, которых страна хотела привлечь, и уменьшить поток низкоквалифицированных мигрантов.

Согласно этому документу, в категорию "высококлассных иностранных талантов" входят лауреаты Нобелевской премии, успешные спортсмены-олимпийцы и руководители "всемирно известных музыкальных университетов и университетов искусств".

В ту же категорию попали ведущие ученые, руководители крупных финансовых организаций и профессора "зарубежных университетов высокого уровня".

Схожие визы выдает Великобритания. Виза Tier 1 Exceptional Talent предназначена для высококлассных специалистов в области науки, инженерии, медицины, цифровых технологий, гуманитарных наук или искусства.

Ее можно получить, обладая исключительным талантом в какой-либо сфере, однако для этого потребуется и рекомендательное письмо от уполномоченной британской организации. Кроме того, количество виз этой категории ограничено: их выдают не более 1000 в год.

Такую визу может получить гражданин любой страны, кроме Швейцарии и государства-членов Евросоюза. Виза выдается на пять лет.

Обладатель визы получает право работать или вести собственный бизнес в Великобритании в той сфере деятельности, которую он указал в заявке.

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