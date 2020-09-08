"По мере приближения осени поток посетителей увеличился, поскольку появились и новые фильмы. Честно говоря, работу с начала июня не назовешь даже выживанием - при требуемой дистанции 2 м и отсутствием новых фильмов третий квартал этого года был трагедией. Мы тянули сколько могли, с помощью государства никого не уволили и в карантин, и летом, смотрели, что будет осенью. Но видим, что немногим лишь лучше. В лучше случае нагрузка 40%, по сравнению с тем же периодом в прошлом году. А летом было 15-20%", – сказал Плитникас.
По этой причине компания решила сократить число работников.
"Это было нелегкое решение, но оно принято, мы не можем дать людям столько работы, сколько давали год назад", – заметил глава компании, сказав, что оживление в этой сфере прогнозируют в следующем году.
"Страха со стороны зрителей мы не чувствуем, но сейчас в зале вместо 100 человек можем посадить всего 15-20, математика не очень какая", – сказал он, заметив, что премьера около 60% фильмов перенесена на следующий год.
"Возможно, нам повезло с тем, что в последние 10 лет окрепло литовское кино, зрители идут на него, у нас есть альтернатива. Мы не в такой безнадежной ситуации, как американцы, их кино находится в трагической ситуации", – прибавил Плитникас.
По данным "Содры" за июль, в литовском филиале Forum Cinemas OU работали 142 человека.
Ранее сообщалось, что компания Multikino увольняет 7 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Немцы проводят эксперимент с безусловным базовым доходом: такая модель реальна и в Литве, но надо решить вопрос выплат (58)
Недавно Немецкий институт экономических исследований...
Литва вновь обратилась к Беларуси по поводу данных о воздействии БелАЭС на окружающую среду (33)
Литва повторно обратилась к Беларуси в связи с не...
"Возможно, я немного пересидел". Российские журналисты рассказали, о чем говорил Лукашенко (12)
Александр Лукашенко 8 сентября во дворце...
В Литве зафиксированы 32 новых случая коронавируса (5)
За минувшие сутки в Литве зафиксированы 32 новых случая...
Реакция сельских жителей потрясла спасавших собак волонтеров: нас оскорбляли (8)
После того как на минувшей неделе в Литве обнаружили...