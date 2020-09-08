"По мере приближения осени поток посетителей увеличился, поскольку появились и новые фильмы. Честно говоря, работу с начала июня не назовешь даже выживанием - при требуемой дистанции 2 м и отсутствием новых фильмов третий квартал этого года был трагедией. Мы тянули сколько могли, с помощью государства никого не уволили и в карантин, и летом, смотрели, что будет осенью. Но видим, что немногим лишь лучше. В лучше случае нагрузка 40%, по сравнению с тем же периодом в прошлом году. А летом было 15-20%", – сказал Плитникас.

По этой причине компания решила сократить число работников.

"Это было нелегкое решение, но оно принято, мы не можем дать людям столько работы, сколько давали год назад", – заметил глава компании, сказав, что оживление в этой сфере прогнозируют в следующем году.

"Страха со стороны зрителей мы не чувствуем, но сейчас в зале вместо 100 человек можем посадить всего 15-20, математика не очень какая", – сказал он, заметив, что премьера около 60% фильмов перенесена на следующий год.

"Возможно, нам повезло с тем, что в последние 10 лет окрепло литовское кино, зрители идут на него, у нас есть альтернатива. Мы не в такой безнадежной ситуации, как американцы, их кино находится в трагической ситуации", – прибавил Плитникас.

По данным "Содры" за июль, в литовском филиале Forum Cinemas OU работали 142 человека.

Ранее сообщалось, что компания Multikino увольняет 7 человек.