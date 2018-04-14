"Казахстанские авиалинии" свяжут Астану с Литвой

Майские рейсы из международного аэропорта Вильнюса в столицу Казахстана Астану будут запущены казахстанской авиакомпанией SCAT Airlines.
© DELFI (M.Augusčio nuotr.)

Вильнюс является первым направлением авиакомпаний SCAT в Европейском Союзе.

Самолет из Вильнюса в Астану с 27 мая будет летать два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Полет, который длится 4,20 часа, будет осуществляться на самолетах Boeing.

Через Астану пассажиры SCAT Airlines смогут добраться в другие города Казахстана: Алматы, Шымкент, Актобе и даже долететь в Китай.

Основанная в 1997 году авиакомпанией SCAT Airlines, является одной из крупнейших авиакомпаний Казахстана, которая в настоящее время работает в восьми странах мира: Китае, России, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Индии, Грузии, Азербайджане и Армении.

Воздушный флот компании состоит из 18 самолетов - 12 самолетов Boeing и 6 самолетов Bombardier.

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