"Казахстанские авиалинии" свяжут Астану с Литвой

Вильнюс является первым направлением авиакомпаний SCAT в Европейском Союзе.
Самолет из Вильнюса в Астану с 27 мая будет летать два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Полет, который длится 4,20 часа, будет осуществляться на самолетах Boeing.
Через Астану пассажиры SCAT Airlines смогут добраться в другие города Казахстана: Алматы, Шымкент, Актобе и даже долететь в Китай.
Основанная в 1997 году авиакомпанией SCAT Airlines, является одной из крупнейших авиакомпаний Казахстана, которая в настоящее время работает в восьми странах мира: Китае, России, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Индии, Грузии, Азербайджане и Армении.
Воздушный флот компании состоит из 18 самолетов - 12 самолетов Boeing и 6 самолетов Bombardier.
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