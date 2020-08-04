"Объем инвестиционных проектов составляет 112 млн евро, из которых 55 млн евро будет финансироваться на средства ЕИБ. Это позволит продолжить снижение цен на отопление для потребителей и предложить на рынке новые энергетические решения", - говорится в сообщении.

Самоуправлению города Каунас принадлежит 92,84% акций компании.