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Акционеры предприятия центрального теплоснабжения Kauno energija во вторник одобрили предложение взять в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) заем на сумму 55 млн евро. Заем пойдет на финансирование инвестиций компании в период 2020-2023 годов, сообщила Kauno energija через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
"Kauno energija"
"Kauno energija"
© DELFI / Rafael Achmedov

"Объем инвестиционных проектов составляет 112 млн евро, из которых 55 млн евро будет финансироваться на средства ЕИБ. Это позволит продолжить снижение цен на отопление для потребителей и предложить на рынке новые энергетические решения", - говорится в сообщении.

Самоуправлению города Каунас принадлежит 92,84% акций компании.

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