"Объем инвестиционных проектов составляет 112 млн евро, из которых 55 млн евро будет финансироваться на средства ЕИБ. Это позволит продолжить снижение цен на отопление для потребителей и предложить на рынке новые энергетические решения", - говорится в сообщении.
Самоуправлению города Каунас принадлежит 92,84% акций компании.
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