"Поскольку спрос на продукцию фабрики быстро растет, а возможности повышать масштабы производства на нынешней территории ограничены, было принято решение строить новую фабрику. Инвестиции в будущую фабрику составят 25 млн. евро, а площадь новой фабрики будет 30 000 кв. м. Мы планируем, что на новой фабрике будут работать 400 человек", – сказал председатель правления компании Витаутас Вашкис.
В конце прошлого года на фабрике было 374 работника – на 15% больше, чем годом раньше.
По словам Вашкиса, сейчас проектируют новые производственные линии и ищут подходящий участок для строительства.
"Будем выбирать между Каунасом и каунасским районом. Окончательно решение будет зависеть от наличия подходящей инфраструктуры, цены и других условий. Строительство планируем завершить в 2021 году", – сказал Вашкис.
Kauno baldai в первом полугодии 2019 г., по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличила производство на 33% до 10,7 млн. евро. В прошлом году доходы компании увеличились на четверть. По прогнозам, в этом году доходы составят больше 20 млн. евро и будут почти в 3 раза выше, чем три года назад.
"После строительства новой фабрики у нас появится возможность дальнейшего роста. В течение 5 лет мы планируем удвоить продажи", – сказал гендиректор Kauno baldai Томас Маурицас.
Около 90% продукции компания экспортирует в страны Бенилюкса, Скандинавские страны, Германию и Францию.
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