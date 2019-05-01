Каунасский карбут: от "Шилялиса" до автографов жальгирисцев

В пресс-релизе сообщается, что Арнас Микнюс приехал туда в поисках биографий Гитлера, Эйнштейна, за книгами Льва Толстого, собранием сочинений Саломеи Нерис. Все эти книги уже в течение немалого времени ему нигде не удается найти.

"Я хочу, чтобы эти книги были в моей домашней библиотеке, поэтому я готов заплатить и дороже, лишь бы купить то, что мне нужно. Жена просила поискать что-нибудь, связанное с дельфинами – посуду, игрушки, украшения. Она коллекционирует вещи, связанные с этой тематикой, у нее в коллекции больше 400 разных предметов.

Неожиданно мне попался работающий телевизор "Шилялис". Я не мог не купить его, он стоил всего 4 евро, а использовать его можно на даче, в гараже или даже в машине, нужна лишь антенна. За такую сумму телевизор нигде не купишь, а если он мне больше не потребуется, продам за ту же цену", – сказал Микнюс.

Альгис Валайтис приехал сюда не в первый раз. Он продает открытки, монеты, автографы баскетболистов, разные медали и значки с Погоней, некоторые из них 40 лет назад стоили ему встречи с сотрудниками спецслужб.

"Однажды меня выйти из автобуса заставили сотрудники спецслужбы, спросили, почему у меня на пиджаке серебряная Погоня. Тогда демонстрация таких символов была запрещена, за это грозило несколько суток ареста. Однако тогда все закончилось хорошо, меня отпустили, а Погоню – конфисковали. Похожие значки я привез и сегодня", – рассказал Альгис.

Среди товаров Альгиса есть и автографы баскетболистов Модестаса Паулаускаса, Арвидаса Сабониса, боксера Альгирдаса Шоцикаса. "Чтобы их получить, надо было немало времени простоять у спортарены, такое в магазине не купишь", – рассказал он.