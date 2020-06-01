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Венгерская авиакомпания Wizz Air с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Каунаса в Эйндховен (Нидерланды) и Олесунн и Берген (Норвегия). Это первые регулярные рейсы из Каунаса после смягчения условий карантина.
Каунасский аэропорт сообщает о первых регулярных рейсах
© DELFI / Kotryna Dagenytė

Самолеты в эти города будут регулярно летать по понедельникам и пятницам, сообщается на сайте компании.

В четверг компания Wizz Air планирует возобновить полеты из Каунаса в Ставангер (Норвегия).

На данный момент самолеты из Литвы уже летают в Осло, Ригу, Таллин, Франкфурт и Дортмунд.

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