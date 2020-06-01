Каунасский аэропорт сообщает о первых регулярных рейсах

aA
Венгерская авиакомпания Wizz Air с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Каунаса в Эйндховен (Нидерланды) и Олесунн и Берген (Норвегия). Это первые регулярные рейсы из Каунаса после смягчения условий карантина.
Самолеты в эти города будут регулярно летать по понедельникам и пятницам, сообщается на сайте компании.
В четверг компания Wizz Air планирует возобновить полеты из Каунаса в Ставангер (Норвегия).
На данный момент самолеты из Литвы уже летают в Осло, Ригу, Таллин, Франкфурт и Дортмунд.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва открывается: Минздрав объявил список стран, приехавшим из которых не нужна изоляция (10)
С 1 июня Литва открывает свои границы для граждан других...
С понедельника в Литве смягчается карантин: разрешаются мероприятия, открываются границы, некоторые школы (18)
С понедельника в Литве начинается новый этап смягчения...
В Литве установили три новых случая заболевания коронавирусом
В прошедшие сутки в Литве установили три новых случая...
Действительно ли все жители Литвы ждут отмены карантина: результаты опроса
Несмотря на то, что в Литве все чаще говорят о том, что...
Генкомиссар Литвы: на застреленном полицейском бронежилета не было (6)
По предварительным данным, на застреленном в минувшую...