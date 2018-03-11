Противообледенительная обработка (De-icing/Anti-icing) самолетов обычно проводится при неблагоприятных погодных условиях.

"Чтобы самолет мог безопасно совершить перелет, его поверхность должна быть чистой. В процессе противообледенительной обработки удаляется лед, снег и другие нечистоты", – сказал гендиректор Litcargus Саулюс Батавичюс.

Обычно такую обработку проводят зимой, когда температура бывает низкой, но однажды ее пришлось проводить в мае при +15, когда прошел сильный град.

Компания Litcargus обслуживает в Каунасе в среднем 10–12 самолетов в день.

Новую технику для противообледенительной обработки использует и Вильнюс. Таких машин в Литве есть две.