Компания Litcargus представила в Каунасском аэропорту современную технику для противообледенительной обработки самолетов последнего поколения – это сделает процесс обслуживания самолетов более эффективным. Согласно подсчетам, новый автомобиль Volvo со всем оборудованием стоил около 350 000 евро.
© Organizatorių nuotr.

Противообледенительная обработка (De-icing/Anti-icing) самолетов обычно проводится при неблагоприятных погодных условиях.

"Чтобы самолет мог безопасно совершить перелет, его поверхность должна быть чистой. В процессе противообледенительной обработки удаляется лед, снег и другие нечистоты", – сказал гендиректор Litcargus Саулюс Батавичюс.

Обычно такую обработку проводят зимой, когда температура бывает низкой, но однажды ее пришлось проводить в мае при +15, когда прошел сильный град.

Компания Litcargus обслуживает в Каунасе в среднем 10–12 самолетов в день.

Новую технику для противообледенительной обработки использует и Вильнюс. Таких машин в Литве есть две.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Каунасский аэропорт показал новую технику за 350 000 евро (4)

Компания Litcargus представила в Каунасском аэропорту...

Страховщики развеяли миф об именных номерах (9)

В Литве популярностью пользуются именные номера....

Иммигранты из Беларуси и Украины сталкиваются в Литве с жестокой реальностью (261)

Приехавшие в Литву украинцы и белорусы сталкиваются...

Эксперты и политики: важно не подпустить к литовской нефти российские компании (249)

После того как польские компании высказали интерес к...

Польские компании интересуются добычей нефти в Литве (19)

9 марта в Литве с визитом находится премьер-министр...

TOP новостей

Таураге пишет письма эмигрантам: что привлечет их домой (38)

Уже два года из Таураге высылают письма эмигрантам....

Ландсбергис призвал юристов вернуться к делам об уничтожении партизан (115)

Юристы должны вернуться к делам об уничтожении...

В Вильнюсе состоялось шествие националистов под лозунгом "Литва – для литовцев"

На шествие националистов 11 марта во второй половине...

Исследование: литовский патриотизм особенный (198)

Жители Литвы считают себя патриотами, особенно...

На площади Независимости подняты флаги трех стран Балтии (37)

Литва 11 марта празднует 28-ую годовщину восстановления...