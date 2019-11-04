Каунасский аэропорт обслужил миллион пассажиров

"В третьем квартале 2019 года мы фиксировали рост в 16%, по сравнению с данными за тот же период прошлого года, больше всего пассажиров было в августе – 115 000", – сказал глава аэропорта Каролис Матулайтис.

За три квартала этого года в Каунасе обслужили 7400 рейсов, на 4% больше чем за тот же период прошлого года.

Основная цель на следующий год, по словам Матулайтиса, - сохранение направлений, появление новых и увеличение числа пассажиров.

"В этом году мы сменили покрытие на автостоянке, оборудовали новые площадки. В следующем году мы продолжим обновление, осуществим другие работы. Ангар для обслуживания лайнеров построит компания MAAS Aviation", – сказал он.

Каунасский аэропорт принадлежит сети Литовских аэропортов - в нее входят аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги Vilniuje. В 2018 году они обслужили 6,3 млн. пассажиров и 61 000 рейсов.