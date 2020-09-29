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Второй по величине аэропорт Литвы – Каунасский - намерен оборудовать парк солнечных установок.
Kauno oro uostas
Kauno oro uostas
© Shutterstock

Оператор аэропортов Литвы – компания Lietuvos oro uostai объявила рыночные консультации по возможности оборудовать такой парк на территории аэропорта, чтобы сократить расходы на электроэнергию и поощрять "зеленую" энергетику, сообщил аэропорт.

По словам главы Каунасского аэропорта Каролиса Матулайтиса, планируется, что общая мощность солнечной электростанции может составить около 250 киловатт. Договор с будущим подрядчиком планируется подписать на 10 лет.

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К. Матулайтис также сказал, что парк мог бы занять территорию в 3-5 гектаров, ею бы занимался подрядчик.

На крыше VIP-терминала Вильнюсского аэропорта уже действуют солнечные батареи.

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