Оператор аэропортов Литвы – компания Lietuvos oro uostai объявила рыночные консультации по возможности оборудовать такой парк на территории аэропорта, чтобы сократить расходы на электроэнергию и поощрять "зеленую" энергетику, сообщил аэропорт.
По словам главы Каунасского аэропорта Каролиса Матулайтиса, планируется, что общая мощность солнечной электростанции может составить около 250 киловатт. Договор с будущим подрядчиком планируется подписать на 10 лет.
К. Матулайтис также сказал, что парк мог бы занять территорию в 3-5 гектаров, ею бы занимался подрядчик.
На крыше VIP-терминала Вильнюсского аэропорта уже действуют солнечные батареи.
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