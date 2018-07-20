Каунасские предприятия занимались незаконной регистрацией автомобилей

"Мы заметили, что в Каунасe в районе рынка действуют две предприятия, которые занимаются, на наш взгляд, незаконной деятельностью, - сказал в пятницу журналистам начальник Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Дарюс Жукаускас. - Одно при покупке гражданами не из стран Евросоюза (ЕС) автомобилей здесь, в Литве, оформляло регистрацию автомобилей на имя предприятия. Автомобиль уезжал с литовским техническим паспортом, государственными номерами, на Украину, в другие страны, не входящие в ЕС".

Одно предприятие таким образом зарегистрировало 3 тыс. автомобилей, другое - около 2 тыс. автомобилей.

Второе предприятие, по данным правоохранителей, подделывало страховые и другие документы.

"Проверка показала, что "помещения" предприятия были оборудованы в автомобиле, и в нем была найдена в том числе и печать нотариуса (...), печать Каунасского центра техосмотра - проводился техосмотр, на месте оформлялся страховой полис. Такие транспортные средства уезжали с полным пакетом", - рассказал глава каунасской полиции.

Подозрения в ненадлежащем ведении бухгалтерского учета, незаконном осуществлении хозяйственной деятельности предъявлены двум лицам.

Правоохрана обращает внимание на то, что существует несколько подобных схем незаконной деятельности: зарегистрированные на компанию или физическое лицо автомобили уезжают в третьи страны, чтобы избежать налогов. Также фиксируются случаи, когда при покупке автомобиля в Литве заключаются договоры купли-продажи на зарубежную страну.

Есть мнение, что лица, занимавшиеся незаконной деятельностью, получили от нее более 200 тыс. евро.