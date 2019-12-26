Каунасские мебельщики кризиса не боятся: инвестиции составили 53 млн. евро и это не все

Gerų baldų fabrikas - пока самая крупная инвестиция литовского капитала в Каунасской СЭЗ. Это современная фабрика, которая производит продукцию для Ikea. На производстве заняты 200 человек, всего в компании 324 работника. По данным "Содры", средняя зарплата составляет 2054 евро "на бумаге".

Варанаускас считает историю компании Freda настоящей историей успеха. Огромные заказы Ikea обеспечивают фабрику работой, при этом не надо думать о реализации продукции.

Конечно, существуют высокие требования к качеству продукции для Ikea, однако фабрика доказала, что она может производить продукцию необходимого качества.

"Для Ikea в Литве мебель производят и другие компании. Чем литовцы привлекли скандинавов?" - интересовался у Варанаускаса журналист.

"Есть традиции. Мы любим это делать, у нас такое уже было. Кроме того, у нас есть свой менталитет – инженерное мышление, чувство ответственности, наш менталитет ближе немецкому.

Это история успеха, поскольку мы эффективны, у нас есть база сырья. Сегодня около 3% ВВП генерирует мебельная индустрия, около 13% экспорта - мебель и древесина.

Восточная Европа, не только Литва – отличное место для производственного бизнеса. Литовцы трудолюбивые и смышленые. Было время, когда с Запада переносили производства из-за меньших расходов – в Китай, Азию и т.д., потом назад на Запад из-за роста расходов, но отличное место - именно Восточная Европа", - рассказал Варанаускас.

Он заметил, что инвестиции в фабрику оправдали себя: "Мы идем этим путем и уже спустя полгода можно сказать, что это успешный проект. Он уже сейчас несет прибыль, мы планируем дальнейшее расширение. В 2020 г. мы начнем проектировать новые здания. Пока не могу назвать суммы инвестиций, это здания складов, логистики и производства. Мы видим перспективу, будет увеличено производство, нужно больше места для складирования".

Варанаускас рассказал, что во время прошлого кризиса их предприятие работало прибыльно - дело в том, что продукция, которую производит фабрика, недорогая, а в кризис люди как раз и поворачиваются к таким изделиям.

Акционер компании заметил, что на их фабрике нет работников из третьих стран, она в них и не нуждается.