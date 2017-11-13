"Именно они были инициаторами встречи. Они прибыли, чтобы представить свою компанию и поделиться с нами мыслями. В ходе встречи мы просто познакомились, а позднее мы представим им различную информацию о Каунасе, покажем потенциал города, и компания решит, интересен ли для них наш рынок", - сказал вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис.

Сейчас Ukraine International Airlines перевозит пассажиров из Вильнюса.

На данный момент в Каунасском аэропорту 15 маршрутов. С весны добавится еще одно направление в Варшаву.