"Именно они были инициаторами встречи. Они прибыли, чтобы представить свою компанию и поделиться с нами мыслями. В ходе встречи мы просто познакомились, а позднее мы представим им различную информацию о Каунасе, покажем потенциал города, и компания решит, интересен ли для них наш рынок", - сказал вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис.
Сейчас Ukraine International Airlines перевозит пассажиров из Вильнюса.
На данный момент в Каунасском аэропорту 15 маршрутов. С весны добавится еще одно направление в Варшаву.
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