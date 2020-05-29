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Каунасская когенерационная электростанция (ККЭ) стоимостью 160 млн евро, строительство которой в Каунасской свободной экономической зоне (КСЭЗ) завершают государственная группа Ignitis grupe и финский концерн Fortum, подала первое электричество в передающую сеть Литвы.
Kauno kogeneracinė jėgainė
Kauno kogeneracinė jėgainė
© Įmonės nuotr.

Коммерческую деятельность ККЭ начнет через несколько недель.

Испытанный в четверг впервые генератор мощностью 26 мегаватт производства компании Siemens будет вырабатывать в год около 175 гигаватт-часов электроэнергии - такого количества ее достаточно для обеспечения примерно 70 тыс. домохозяйств, сообщила Ignitis grupe.

"Выработка электроэнергии на электростанции - один из последних шагов перед началом коммерческой деятельности электростанции", - сказал гендиректор ККЭ Рамунас Пашкаускас.

В феврале на ККЭ начались испытания и она выработала первое тепло, используя отходы. За сутки на станции будет сжигаться около 800 тонн, а в год - около 200 тыс. тонн коммунальных отходов, на электростанции также будут использоваться неопасные промышленные отходы и ил сточных вод.

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