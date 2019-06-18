Каунасская гидроэлектростанция весной выработала на треть электроэнергии меньше

Особенно сухим был апрель – по сравнению с апрелем прошлого года, КГЭС выработала почти наполовину меньше электроэнергии – около 28 гигаватт-часов, сообщила КГЭС.
"В этом году после особенно засушливой весны улучшения ситуации мы пока не ощутили – сейчас на КГЭС работает всего один гидроагрегат мощностью 22 мегаватт-часа. Это в четыре раза меньше, чем эта электростанция могла бы вырабатывать, действуя с мощностью 100 мегаватт-часов", – сказал гендиректор КГЭС Римгаудас Калвайтис.
По его словам, погодные условия ограничивают выработку электроэнергии на КГЭС уже второй год подряд. В прошлом году объем воды сокращался с мая, за весь год КГЭС выработала электроэнергии на четверть меньше, чем в 2017 году.
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