aA
В четверг днем каунасцу, побывавшему в нескольких магазинах пришлось, стоять в очереди на улице, поскольку после ужесточения требований, компании стали жестче контролировать потоки покупателей. Мужчина убежден – очереди были бы меньше, если бы люди приходили с конкретным списком.
Eilės prie parduotuvių Kaune
Eilės prie parduotuvių Kaune
© Kas vyksta Kaune

В магазине электротоваров на проспекте Саванорю мужчине пришлось стоять в очереди на улице. Он сказал, что понимает введенные правила, но просит горожан без нужды не ходить по магазинам.

Eilės prie parduotuvių Kaune
Eilės prie parduotuvių Kaune
© Kas vyksta Kaune
Статьи по теме:
Приближаются праздники, компании ищут сотни работников: какие зарплаты и кому предлагают  (19)
Правительство Литвы ужесточило правила карантина  (66)

"Сейчас, чтобы купить то, что тебе нужно, надо отстоять очередь на улице, а за спиной у тебя стоит множество людей, которые не желают соблюдать дистанцию. Из-за обычных зевак очереди только увеличиваются. Хочу попросить горожан ходить в магазины только со списком", – призывает мужчина.

Eilės prie parduotuvių Kaune
Eilės prie parduotuvių Kaune
© Kas vyksta Kaune

По его словам, в четверг он видел очереди не только у ТЦ, но и у продовольственных магазинов, у заведений общепита и у "Литовской почты".

"Представляете, очередь стояла и у входа в секонд-хенд. Я очень удивился", – прибавил мужчина.

Eilės prie parduotuvių Kaune
Eilės prie parduotuvių Kaune
© Rokas Tenys, Kas vyksta Kaune

Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что с 3 ноября правительство ужесточило условия карантина – отныне по улице вместе могут идти группы не более чем из двух человек (за исключением членов одной семьи), запрещена торговля во временных торговых точках. Торговым сетям рекомендуют отказаться от краткосрочных акций.

Магазины должны впускать покупателей из расчета 10 кв. м на одного человека.

Eilės prie parduotuvių Kaune
Eilės prie parduotuvių Kaune
© Rokas Tenys, Kas vyksta Kaune

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Президент Литвы призвал Сквернялиса предпринять действия для снижения количества заболеваний (45)

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что на...

Комендантский час – крайняя мера: исключений в рабочие дни не будет (24)

Ситуация с коронавирусом в Литве не улучшается. ВРИО...

Жители Литвы в праздники дома сидеть не намерены: уже сейчас усадьбы и гостиницы идут нарасхват (29)

Хотя ситуация в стране остается напряженной, жители...

TOP новостей

Магазины в Литве отменяют акции, ярмарки, но оставляют в силе скидки (5)

Торговые сети в Литве начали осуществление...

Каунасец возмущен очередями у магазинов: люди должны ходить в магазины со списками (15)

В четверг днем каунасцу, побывавшему в нескольких...

COVID-19 унес жизнь 37-летнего литовского силача (2)

От коронавирусной инфекции в Куршенай скончался...

По уровню заболеваемости коронавирусом Литва на третьем месте в Европе (133)

Литва перешла еще один рубеж. Если во время первой волны...

Прогноз на выходные: вернется осенняя погода

В пятницу, на выходных и в начале следующей недели...

|Maža didelių žinių kaina