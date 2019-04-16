После того как на шоссе Исландиёс в Каунасе началась реконструкция, в часы пика жители Каунаса и транзитный транспорт стоит в огромных заторах. Заторы начинаются с утра, а в конце рабочего дня ситуация бывает очень сложной. Такую картину каунасцы сейчас будут наблюдать ежедневно, пишет портал Kas vyksta Kaune.
Eismo spūstis Islandijos prospekte
© Rokas Tenys, Kas vyksta Kaune

На пути со стороны Вильнюса, за Клебонишкском мостом, водителей ждет временная желтая горизонтальная разметка, проезжая часть сужается.

Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) сообщает, что движение в этом месте будет проходить в обоих направлениях, но скорость будет снижена до 50 км/ч.

Реконструкция будет проходить на участке в несколько километров – работы начаты прямо за мостом и будут проходить до перекрестка на Саргенай. Планируется, что первый этап реконструкции закончится к концу года и обойдется в 17,5 млн. евро.

Между тем очень сложной ситуация будет и в самом Каунасе, поскольку водители, которые пытаются миновать Исландское шоссе, уже сейчас едут через город.

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