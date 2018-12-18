Каунас ввел ограничения для строительства крематориев

Предложение, согласно которому крематории не могут строить ближе чем в 1 км от жилых домов, зданий общественного назначения, производственных, промышленных объектов или складов, было одобрено единогласно.
Заведующий отделом по планированию горда и архитектуре Нериюс Валаткявичюс также обещал согласовать эти ограничения с Каунасским районом.
Такие решения мэрия приняла после того, как предприниматели подали заявку на строительство крематория на проспекте Тайкос, в Каунасе.
Этим летом мэрия провела опрос, чтобы выяснить, можно ли разрешить строительство крематория в Каунасе. По данным мэрии, голоса разделились поровну: 1346 пользователей были против, 1318 – за.
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